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Bartın'da terör örgütü DAEŞ operasyonu

Bartın'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

22.07.2019 23:46 Bartın

Alınan bilgiye göre Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e üye oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddiası üzerine 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Bartın Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Bartın, Güncel

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