Bartın'da Toplum Yararına Çalışma Projesi

BARTIN(AA) - AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz
Tunç, "Toplum Yararına Çalışma Projesi" (TYP) kapsamında 265 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, iş başvurularının 10 Aralık
'ta başlayacağını ve kura sonucu belirlenen 265 kişinin 24 Aralık'ta çalışmaya başlayacağını belirtti.
İşçilerin noter huzurunda yapılacak olan kura sonucu belirleneceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Belediyelerimizin, İl özel idaremizin ve üniversitemizin ihtiyaçları için 265 kişi istihdam edilecek. Başvurular 10 Aralık'ta başlayacak, çalışmaya hak kazanacak 265 kişi noter huzurunda gerçekleşecek kura ile belirlenecek. 24 Aralık'ta işe başlayacaklar ve 6 ay süresince çalışacaklar, işçilerin maaş ve SSK primleri İŞKUR
tarafından ödenecek."
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:36