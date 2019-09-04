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Bartın'da toprak altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Bartın'da su kuyusu kazarken çöken toprağın altında kalarak yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

04.09.2019 00:39 Bartın'da toprak altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Bartın'da su kuyusu kazarken çöken toprağın altında kalarak yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın'ın Akağaç köyünde meydana gelen olayda, Pazar günü evinin bahçesinde su kuyusu kazan 38 yaşındaki Engin Sezgin'in üzerine biriken toprak çöktü. 3 metre toprak altında kalan Sezgin, diğer köylüler tarafından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Sezgin, yoğun bakıma alındı. Sezgin, 2 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. - BARTIN

Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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