Haberler» Güncel» Haber

Bartın'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

11.08.2019 00:06 Bartın'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Uğur Başören (27) idaresindeki 67 EF 708 plakalı otomobil, Bostanlar köyü mevkisinde, tali yoldan ana yola çıkan Barış Aslan (31) yönetimindeki 34 CCG 315 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 CCG 315 plakalı otomobildeki Elif (28), Kerim (5) ve Miraç Aslan (2) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:22   Eceabat'ta orman yangını (1)
00:22   Rusya'daki protesto gösterileri
00:22   Kaçan kurbanlığı polis ve vatandaşlar yakaladı
00:21   Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
00:21   Afyonkarahisar'da orman yangını (2)
00:19   - El Paso Katliamcısı Crusius: "hedefim Meksikalıları Öldürmek"
00:17   ÇANAKKALE GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI-2