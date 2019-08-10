Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bartın'da trafik kazası: 5 yaralı

Bartın'da trafik kazası: 5 yaralıBARTIN - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

10.08.2019 22:58
Bartın'da trafik kazası: 5 yaralı
Bartın'da trafik kazası: 5 yaralı
BARTIN - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza Bartın- Amasra yolu üzerindeki Bostanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67EF708 plakalı aracı ile Bartın istikametinde seyreden Uğur Başören Bostanlar köyü mevkiinde geldiği sırada köy yolundan karşı şeride geçmeye çalışan Barış Aslan idaresindeki 34CCG315 plakalı araca çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Elif Aslan, Talha Kerim Aslan ve Umur Miraç Aslan yaralandı. İlk müdahaleleri acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasra-Bartın yolu trafiği kontrollü şekilde verildi. İki aracın çekici ile kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın'da trafik kazası: 5 yaralı

Amasra, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:25   Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetimine katıldı
00:23   Çanakkale alevlere teslim
00:21   Çanakkale alevlere teslim
23:53   Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetiminde
23:52   Myanmar'da ölü sayısı 41'e yükseldi
23:45   Vali Köşger'den Aydın genelinde havadan denetim
23:32   Yabancı uyruklu şahsın kız çocuğunu kaçırmaya çalışması güvenlik kamerasında