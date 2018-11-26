Bartın'da Typ Kapsamında 265 İşçi Daha Alınacak

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:27



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:27

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da toplum yararına çalışma projesi kapsamında 265 kişinin daha istihdam edileceğini belirterek, müracaatların 10 Aralık tarihinde başlayacağını ve kura sonucu belirlenen 265 kişinin 24 Aralık'ta çalışmaya başlayacağını açıkladı.Milletvekili Tunç, "Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYP) kapsamında Belediyelerimizin, İl özel idaremizin ve Üniversitemizin ihtiyaçları için 265 kişi istihdam edilecek. Başvurular 10 Aralık tarihinde başlayacak, çalışmaya hak kazanacak 265 kişi noter huzurunda gerçekleşecek kura ile belirlenecek. 24 Aralık'ta işe başlayacaklar ve 6 ay süresince çalışacaklar, işçilerin maaş ve SSK primleri İŞKUR tarafından ödenecek" dedi.Bartın'da belediyelerin ve bazı kurumların ihtiyacı olan işçilerin Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında daha önce de 400 kişinin istihdam edildiğini belirten Milletvekili Tunç, 10 Aralık'ta başlayacak müracaatlar sonrasında çalışacak işçilerin kura çekilerek belirleneceğini ve 265 kişinin daha çalışmaya başlayacağını kaydetti. - BARTIN