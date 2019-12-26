Haberler » 3. Sayfa » Bartın'da ulaşıma sağanak engeli - Haberler

Bartın'da ulaşıma sağanak engeli

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Bartın-Kurucaşile yolunun Avara bölgesinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

26.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:26 Bartın'da ulaşıma sağanak engeli
'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Bartın- yolunun Avara bölgesinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bartın'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü kentte ırmak ve derelerde su seviyesi yükselirken, Bartın-Kurucaşile yolunun Avara bölgesinde yollar sular altında kaldı. Jandarma ekipleri tarafından araç trafiğine kapatılan yollarda İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Sağanak yapış nedeniyle dere kenarında bulunan bazı evlerde taşkından etkilenirken, ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanıyor. Kentte sağanak yağışın yarında devam etmesi bekleniyor. - BARTIN

Kurucaşile, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:01   Karapürçek'te iki kişiyi silahla yaralayan firari yakalandı - Haberler
13:00   Çevirmeyi gördüler, esrar poşetini yola fırlattılar - Haberler
12:57   Paris'in simgesi tarihi Notre Dame Katedrali'ni kurtarma şansı yüzde 50 - Haberler
12:55   Arnavutköy'de otomobil taksiyle çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
12:50   36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular - Haberler
12:26   Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı - Haberler
11:46   Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü - Haberler
11:40   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılınca yapacağımız ilk iş, Libya için tezkere getireceğiz - Haberler
11:39   2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu - Haberler
11:10   Hırsızlar telefonunu çalmak istedikleri turisti çocuğuyla birlikte yerde sürükledi - Haberler
26.12.2019 13:07:17