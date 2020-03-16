Bartın'da umreden dönenler evlerinde sağlık kontrolünden geçirildi
BARTIN'da, umreden dönen 64 kişi evlerinde ziyaret edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
16.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:38
BARTIN'da, umreden dönen 64 kişi evlerinde ziyaret edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Bartın Valiliği tarafından koordine edilen koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma günü umreden dönen 64 kişi evlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, umreden dönen kişilerin ateşlerini kontrol etti. Görevliler, vatandaşlara '14 gün' kuralını hatırlatarak, bu süre içerisinde ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Bartın Valiliği, Güncel
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