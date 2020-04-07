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Bartın'da, uyarılara rağmen caddeler doldu

Bartın'da, uyarılara rağmen caddeler dolduBARTIN'da, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' çağrılarına aldırış etmeyenler, caddeleri doldurdu.

07.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:48
Bartın 'da, uyarılara rağmen caddeler doldu
BARTIN'da, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' çağrılarına aldırış etmeyenler, caddeleri doldurdu. Ağda tatlısı satıcısının heykeline maske takılması ise dikkat çekti.
Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan tüm uyarılara, evde kalınması çağrılarına rağmen Bartın'da yaşayanlar, caddeleri doldurdu. Polis ve zabıtanın uyarılarına rağmen sokakta maske takarak, gezenler, dikkat çekti. Özellikle banka önlerinde görevlendirilen polisler, sosyal mesafe kuralıyla ilgili halkı uyardı. Vatandaşın bu kurala uyduğu görüldü. Hükümet Caddesi üzerinde bulunan ağda tatlısı satıcısı heykeline maske takılması ise dikkat çekti. Bartın’da, uyarılara rağmen caddeler doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bartın, Güncel

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Bartın'da, uyarılara rağmen caddeler doldu
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