Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklamaBARTIN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12si, tutuklandı.

13.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:58
Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
BARTIN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12si, tutuklandı.
Bartın ve Ulus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Ulus ilçesi ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında, 17 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderdi. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Bartın, Ulus, Güncel, Haber

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