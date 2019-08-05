Bartın'da uyuşturucu operasyonu

Bartın
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin çantasında yapılan aramada, 9 adet ecstasy hap, 3,50 gram esrar maddesi, 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi de sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.