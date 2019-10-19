Haberler » 3. Sayfa » Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutukluBARTIN - Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.10.2019 18:21
Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
BARTIN - Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 2'si kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, ikisi kadın olan Y.A., S.U., S.K., S.T ve S.U "Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:12 Öfkeli baba, çocuğuyla tartışan okul arkadaşını evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti
20:02 Arabanın çarpmasıyla metrelerce savrulan adam öldü...Feci kaza saniye saniye kamerada
19:51 Yeşilırmak'a düşen şahıs hayatını kaybetti
19:21 Kavşakta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
19:26 Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı... O anlar kamerada
19:20 Otomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü
19:24 Ankara'da alkollü mekanlara uygulama: 2 gözaltı
19.10.2019 20:12:15