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Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

13.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:18Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerilerinde, araçları ve evlerinde yapılan aramalarda 294 uyuşturucu hap ile sahte 100 lira, 100 dolar ile 118 adet 50 liralık banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O, O.K, Y.D, G.K. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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