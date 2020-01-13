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Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaBARTIN, (DHA)- BARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

13.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:43
'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları takibe aldı. Polis, uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 6 bin TL, 1 adet 100 dolar, ruhsatsız tüfek ve 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.O., O.K., E.K., G.K ve Y.D 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.
Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Bartın, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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