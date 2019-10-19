Haberler » Güncel » Bartın'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Bartın'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

BARTIN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

19.10.2019 15:11Bartın'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

BARTIN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.K., S.U., Y.A., S.T. ve S.U. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.



Uyuşturucu Ticareti, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:14 Horasan'a iki bin kitap kapasiteli kütüphane
15:17 PKK/YPG'den ABD'ye teşekkür
15:17 Germencik'te Muhtarlar Günü kutlandı - AYDIN
15:12 Balıkçıların ağlarına 10 kiloluk levrek takıldı
15:11 Binali Yıldırım, Dumanlı Yaylasında 10 km yürüyüş yaptı
15:11 Dünya ikincisi Güneri'den AK Parti Kadın Kollarına ziyaret
15:16 Yalova hasadı başlamayan kivinin, yüzde 80'i dalında satıldı
19.10.2019 15:20:20