Bartın'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

BARTIN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.K., S.U., Y.A., S.T. ve S.U. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.