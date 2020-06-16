Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti

Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değiştiBARTIN'da yağmur yağışının ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

16.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:38
Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti
BARTIN'da yağmur yağışının ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.
Bartın'da dün etkili olan yağmurun ardından metrekareye 18 kilo yağış düştü. Bartın Irmağı'nın su seviyesi, yağmur sularıyla birlikte yükseldi. Irmağın Karadeniz'e döküldüğü Bartın Limanı açığında, denizin rengi değişti. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Bartın’da yağmur sonrası denizin rengi değişti

Kaynak: DHA

Etiketler: Bartın, Güncel, Haber

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