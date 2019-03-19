Bartın'da Yeni Ambulanslar Hizmete Alındı

Kaynak: AA

Bartın'da Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 7 yeni ambulans, istasyonlara dağıtıldı.İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz katıldı.Milletvekili Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4X4 son sistem 7 ambulansın hizmete girdiğini söyledi.Kentteki ambulans sayısının 36 olduğunun altını çizen Tunç, şöyle devam etti:"2002'de 4 ambulansla hizmet veren 112, bugün Bartın'da 36 ambulansla hizmet verir hale geldi. Tabii ki insan sağlığı çok önemli, acil durumlarda onlara yetişmek çok önemli, bu anlamda kentimizdeki acil sağlık istasyonlarının kapasitesi ve personel sayısı araç sayısını artırarak insanlarımıza daha kaliteli hizmet verilmesi için tüm gayreti gösteriyoruz. UMKE aracımız 2 tane oldu, paletli ambulansımız var, o da özellikle kış şartlarında işe yarayan bir ambulans. Bartın'a şu ana kadar 286 milyonluk yatırım yaptık. 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Beldelerimizin tamamını aile sağlığı merkezleriyle donattık. İlçelerimizden Ulus ve Amasra'ya ilçe hastanesi yaptık. Şimdi ise Kurucaşile ilçemizin hazırlıklarını devam ediyoruz. Tüm ilçelerimiz, beldelerimiz hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine bu şekilde kavuşuyor. Merkezde de şu an inşaatı başlayacak kemer aile sağılığı merkezi var."