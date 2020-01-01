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Bartın'da yeni yılın ilk bebeği 'Utku Berk' oldu

BARTIN'da yeni yılın ilk dakikasında 3 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine 'Utku Berk' ismi verildi.

01.01.2020 00:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:57 Bartın'da yeni yılın ilk bebeği 'Utku Berk' oldu

BARTIN'da yeni yılın ilk dakikasında 3 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine 'Utku Berk' ismi verildi.

Esnaf Ercan Günay ve Şükran Günay çiftinin saat 00.05'de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilo 100 gram doğdu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Bartın Valisi Sinan Güner, aileyi kutladı. Vali Güner'in eşi Hastane Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Beyhan Güner, minik bebeğe çeyrek altın hediye etti.Anne Şükran Günay yaptığı açıklamada, "2020 yılının ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya geldi bebeğimiz. Çok mutlu olduk. Yeni yılın ilk bebeği oldu. 3 kilo 100 gram olarak doğdu. Şu an çok sağlıklı, adını utku berk verdik. Çok sevinçliyiz." dedi.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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