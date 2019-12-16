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Bartın'da yoğun sis

BARTIN'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

16.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:39Bartın'da yoğun sis
BARTIN'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü 'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Sis, Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak karayolu ile kent merkezinde görüş mesafesini düşürerek, sürücülerin araçlarıyla yavaş seyretmesine neden oldu. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.


- Bartın

Bartın, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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