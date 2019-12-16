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Bartın'da yoğun sis

Bartın'da yoğun sisBartın'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

16.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:37
'da yoğun sis
Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Bartın'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Sis, Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak karayolu ile kent merkezinde görüş mesafesini düşürerek, sürücülerin araçlarıyla yavaş seyretmesine neden oldu. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.
Bartın'da yoğun sis

Bartın, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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: Bartın'da yoğun sis


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