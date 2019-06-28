28.06.2019 15:36
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Bartın'da zabıta denetimleri

Bartın

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hatalı araç parkı ve trafiğe kapalı alan ihlalini önlemek için denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hatalı araç parkı ve trafiğe kapalı alan ihlalini önlemek için denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi.
Bartın Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla görevli olan zabıta ekiplerinin hatalı araç parkı ve trafiğe kapalı alan ihlalini önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.
Ekiplerce son üç ayda trafiğe kapalı alanı giren ve ayrıca kaldırıma araç parkı yapan 70 vatandaşa cezai işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ekiplerce yine kaldırım üzerindeki demir dubalara çarparak zarar veren, engelli bandını kapatarak araç parkı yapan, köylü pazarında halkın huzurunu bozacak şekilde kavga çıkaran ve tatil beldesi İnkumu'nda tarife üzerinde simit satışı yapan kişilere de cezai işlem uygulanmıştır. Kişi başı 320 lira olmak üzere 51 kişiye 16 bin 320 lira, diğer kişilere de 153'er lira ceza uygulandı. "Alo 153" Belediye hattı 7/24 açık olup her türlü gelen ihbar, şikayet ve taleplerin alınıp ilgili birimlerle irtibata geçerek değerlendirmeye alınmaktadır."
Kaynak: AA
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