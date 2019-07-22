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Bartın'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Bartın'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

22.07.2019 20:13 Bartın
Bartın'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduklarını tespit ettiği 3 şahsı takibe aldı. Takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 2'si Suriyeli olan M.E.A., M.İ. ve U.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar ve dokümanlara el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.A. tutuklanırken, Suriye uyruklu M.İ. ve U.H. ise denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 2 şahsın sınır dışı edilecekleri öğrenildi. - BARTIN
Kaynak: İHA
Bartın, 3. Sayfa

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