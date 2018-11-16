Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve görevlerinden ihraç edilen polis memurları M.K, M.A, K.D, E.D. ve A.K. savunma yaptı.
Sanık avukatları ile yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar, önceki ifadelerine tekrarladıklarını söyledi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Öte yandan aynı mahkemede, hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçtığı saptanan Prof. Dr. Osman Özsoy
'un kardeşi M.Ö. ile öğretim görevlisi S.D'nin yargılandığı davanın da duruşması yapıldı.
Bu duruşma da dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.
Bartın