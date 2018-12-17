Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan yurt çalışanı M.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.
Sanık avukatı ve yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada M.T, önceki savunmalarını tekrar ettiğini, tanıkların aleyhteki beyanlarına katılmadığını söyledi.
Örgütle bağlantılı yurtta geçimini sağlamak için çalıştığını öne süren M.T, "Hiçbir zaman devlet aleyhine bir davranışta bulunmadım. Kimseden talimat almadım, talimatla hareket etmedim. Örgütle gönül bağım olmadı. 14 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, savunmanın alınmış ve delillerin toplanılmış olması, tutukluluktan beklenen faydanın sağlanmasını göz önünde bulundurarak sanığın adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.
Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 5 Mart 2019'a ertelendi.
- İkinci dava
Aynı mahkemede görülen diğer duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz stajyer avukat N.K. savunma yaptı.
N.K, önceki duruşmada söylediklerini tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının ardından sanık ek savunma için süre talep etti.
Duruşma, 20 Aralık
'a ertelendi.
Bartın
Kaynak: AA