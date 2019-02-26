Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

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Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan E.M, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.Hakkındaki suçlamaları reddeden E.M, maddi imkansızlık ve dini duyguları sebebiyle 2004'te üniversitede örgütün evlerinde, 2007'den sonra ise KYK yurtlarında kaldığını söyledi.Üniversiteden mezun olduktan sonra Bartın'da örgüte ait yurtlarda çalıştığını belirten E.M, "2013 sonrası yapıyla bağlantımı kopardım. Terör örgütü olduğunu bilseydim, içlerinde barınmazdım. 15 Temmuz'a kadar da böyle bir örgütlenme faaliyeti içinde olduğunu anlamadım. Şifreli haberleşme programı kullanmadım, kimseye de yüklemesini söylemedim. Örgütü lanetliyorum. Vatanını, milletini seven bir insanım, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuklu yargılanan Y.A. da iddianameye katılmadığını belirterek, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ileri sürdü.Programın ismini ilk kez 15 Temmuz'dan sonra duyduğunu savunan Y.A, "Mor beyin mağduruyum. Örgüt gazetelerine aboneliğim de üniversite sınavlarına hazırlıkta deneme sınavları içindi. Vatana, millete karşı bir oluşumda yer almadım." ifadelerini kullandı.Diğer duruşmalarda da sanıklar T.E. ve N.K. önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları 25 Nisan'a erteledi.