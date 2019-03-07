Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

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Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar A.B, E.H. ve C.A. savunma yaptı.Sanık avukatlarının da katıldığı duruşmada C.A, örgütle irtibatlı derneğe üye olduğu iddiasına yönelik, derneğin ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım amacıyla kurulduğunu ve terör örgütüyle bir ilişkisi olmadığını savundu.2013'e kadar Zaman gazetesi abonesi olduğunu ve evindeki aramada ele geçirilen örgüt ile ilgili CD'leri gazetenin verdiğini söyleyen C.A, "Bu CD'lerin hiçbiri açılmamış ve dinlenilmemiştir. Bank Asya hesabım, şirket ortaklığından dolayıdır ve 10'a yakın bankada hesabım vardır. Buradaki işlemlerim, rutin bankacılık işlemlerinden ibarettir, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.Sanık E.H. ise 2008'de üye olduğu ve 2014'de yönetim kurulu üyeliği yaptığı derneğin faaliyetlerinde bir yoğunluk göstermediğini, Bank Asya hesabını da talimatla açmadığını öne sürdü, A.B. de terör örgütü üyeliği iddiasını kabul etmedi.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, aynı suçlamayla tutuklu yargılanan E.Ş, talimatla ifadeleri alınan tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ve tanıkları da tanımadığını öne sürdü.E.Ş, "Tanıklar, ev abiliği yaptığımı, sohbetçilerden sorumlu olduğumu daha sonra da sohbet verdiğimi söylüyor. Yine tanıklar, kullandığımı iddia ettikleri kod isimle ilgili farklı isimler söylemektedirler. Tanık ifadeleri çelişkilidir. Yaklaşık 2 yıldır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." iddiasını dile getirdi.Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.Üçüncü duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Y.K. de örgütle bir bağının olmadığını, Bank Asya hesabını da arıcılık yapması ve söz konusu bankadaki bir bal müşterisinin önerisiyle açtığını savundu.Bankaya talimatla para yatırmadığını, ev sohbetlerine de arkadaşının daveti üzerine 4-5 kez gittiğini anlatan Y.K, "Bu sohbetlere 17-25 Aralık'tan sonra katılmadım. Çünkü basında örgüt lehine haberler olsa da bu sürecin hükümeti yıkmaya yönelik bir operasyon olduğunu düşündüm. Örgütle ilgili hiçbir eylemin içinde yer almadım. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.Son duruşmada iddia makamı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık İ.Ö. hakkındaki esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.Savcı, sanığın "ByLock" kullandığı, örgütle irtibatlı derneğe üye olduğu ve derneğe bağışta bulunduğu, sosyal medya hesabından örgüt liderini savunduğu, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu ve yoğun faaliyetleri bulunduğunun anlaşıldığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.Mahkeme, sanığa ek savunma için süre vererek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.