Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

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Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında açılan davalarda 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar S.K, F.K, H.S, B.K, A.Y.T ile tutuklu sanık A.A. katıldı.Tutuksuz sanık eski memur S.K, savunmasında, "Bank Asya'ya daha önce para yatırmıştım. Kesinlikle suçlamaları reddediyorum. Ayrıntılı savunma için zaman talep ediyorum." diye konuştu.Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve sanığın savunmasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.İkinci duruşmada savunma yapan tutuklu sanık A.A. ise devletini seven, sayan birisi olarak, ihanet suçundan yargılanmasının kendini üzdüğünü belirterek, tahliyesini talep etti.Heyet, mahkemeyi tanıkların dinlenilmesi için ileri bir tarihe erteledi.Aynı mahkemedeki üçüncü duruşmada tutuksuz yargılanan B.K. da suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Diğer 3 davada sanıkların ve avukatlarının son savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklar F.K, H.S. ve A.Y.T'nin, delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti.