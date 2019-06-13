Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada cumhuriyet savcısı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanık A.B. hakkında esasa ilişkin görüşünü açıkladı.
Mütaalada sanığın örgütle irtibatlı sendikada temsilcilik yaptığı, örgüt liderinin talimatının ardından Bank Asya
hesabında hareketlilik görüldüğü ve sohbet toplantılarına katıldığının anlaşıldığı belirtilerek cezalandırılmasını talep edildi.
Duruşma, karar açıklanmak üzere 5 Temmuz'a ertelendi.
Mahkemedeki ikinci duruşmada, aynı suçlamayla yargılanan tutuksuz sanık N.D. savunma yaptı.
Mahkeme başkanının, "Bank Asya'ya talimatla para yatırdığın, eski Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca
'nın gözaltına alınmasını protesto amacıyla eylemlere katıldığın ve bu eylemlerde 'Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Zalimlerin yanında olmayacağız. Zalimler için yaşasın cehennem.' şeklinde konuşma yapmakla yargılanıyorsun. Ne diyeceksin?" diye sorduğu sanık, bankaya talimatla para yatırmadığını ileri sürdü.
Sanık N.D, "Eylemle ilgili olarak bana 'İstanbul
'a gezi düzenleniyor' denildi ama gittiğimiz yer örgütün Sakarya
'daki eylemiymiş. Orada tanımadığım biri elime pankart tutuşturdu. Bu sözleri de kendi bilincimle söylemedim. Birisi elime mikrofon verdi, ben de diğerlerinin söylediğini tekrar ettim." diye konuştu.
Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için 3 Ekim'e ertelendi.
Diğer duruşmalarda da Y.A, S.Ç. ve M.Y, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.
Duruşmalar, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 3 Ekim'e ertelendi.
Kaynak: AABartın
, Güncel