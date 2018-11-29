Bartın'daki Fetö/pdy Davası

29 Kasım 2018 Perşembe 16:51



29 Kasım 2018 Perşembe 16:51

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar U.U. ve S.Ö. ile avukatları hazır bulundu.Duruşmada, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski polis memurları Ö.Y ve F.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.Tutuklu sanık Ö.Y, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, terör örgütüne üye olduğu suçlamasını kabul etmedi.Telefonundan örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" çıkmasıyla ilgili "mor beyin" mağduru olduğunu iddia eden Ö.Y, "Bank Asya'ya talimatla para yatırmadım. Evimde bulunan örgütle irtibatlı gazete, boya badana yapmak için kullandığım gazetedir. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.Eski polis memuru F.Ö. de terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, hakkında arama kararı olduğunu bilmediğini ve gözaltına alındığı tarihe kadar kaçmadığını söyledi.Tutuksuz sanıklar U.U. ve S.Ö'nün de beraatini istediği duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2019'a erteledi.Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.