Bartın'daki Fetö/pdy Davası

Bartın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla yargılanan F.A, A.E ve İ.Ç, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanıklar E.A ve A.Y ile sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, tüm sanıklar önceki celselerdeki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti, tutuklu sanıklar isteği tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Ocak 2019'a erteledi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 10 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
07 Aralık 2018 Cuma 11:49