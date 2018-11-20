Bartın'daki Fetö/pdy Davasında Karar

20 Kasım 2018 Salı 14:20



20 Kasım 2018 Salı 14:20

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan 2 tutuklu sanık 7 yıl 13 ay 15'er gün, tutuksuz sanık ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan örgütle bağlantılı yurtlarda çalışan tutuklu sanıklar Mahmut Arkan ve Gökhan Şen ile tutuksuz sanık Erdem Mızrak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.Tutuklu sanık Mahmut Arıkan, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, ilgi duymadığını savundu.Yurtta çalıştığı dönemde maaşını almak için Bank Asya'ya hesap açtırdığını, 2014'ten itibaren bankadaki birikiminde azalma olduğunun görüleceğini belirten Arıkan, "Talimatla para yatırsaydım bir artış olurdu. ByLock kullandığım yönündeki iddiayı da kabul etmiyorum, teknik bir hata olduğunu düşünüyorum. Yurtta çalışmam sadece işçi ve iş veren ilişkisidir. Örgütle bir bağım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.Tutuklu sanık Gökhan Şen de örgütle bir bağının olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Geçimini sağlamak amacıyla yurtta çalıştığını ileri süren Şen, "Tanıkların aleyhimdeki ifadeleri çelişkilidir. Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasını protesto amacıyla eylemlere katıldığım iddiaları da gerçek değildir. Ayrıca Bank Asya'da hesap açtırması için kimseye talimat vermedim. ByLock yüklemedim, kullanmadım." ifadelerini kullandı.Tutuksuz sanık Erdem Mızrak ise FETÖ'nün yapılanmasında yer almadığını, Bank Asya hesabını talimatla açmadığını ve para yatırmadığını iddia ederek, beraatini istedi.Mahkeme heyeti, sanıklardan Arıkan ile Şen'i, 7 yıl 13 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırarak, sanıkların tahliyesine karar verdi.Tutuksuz sanık Mızrak ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.Heyet, karar kesinleşinceye kadar sanıklar üzerindeki adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı hükümlerinin devamını kararlaştırdı.