Haberler » kultur-sanat » Bartın'daki fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor - Haber

Bartın'daki fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

Bartın'da fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler ve yaralar sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, kendisine uzatılacak yardım eliyle sağlığına kavuşmak istiyor.

12.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:30Bartın'daki fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
'da fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler ve yaralar sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, kendisine uzatılacak yardım eliyle sağlığına kavuşmak istiyor.
Haraköyşehler'de oturan Reisoğlu, ayaklarında ve bacaklarında şişlik ve yara oluşması sonucu Bursa, Samsun, , ve 'da hastanelere başvurdu. Buradaki tetkiklerde fil hastalığı teşhisi konulan Reisoğlu, yaklaşık 3 yıldır hastalıkla mücadele ediyor.
Rahatsızlığı nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yürümekte güçlük çeken ve zamanının büyük bölümünü yatakta geçiren Reisoğlu, sağlığına kavuşmak için kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor.
"Ağrım çok oluyor, ne yapacağımı şaşırdım"
Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığının yaklaşık 3 yıl önce ayak ve bacaklarının şişmesiyle başladığını ve doktorların, sorunun ciğerlerden kaynaklandığını söylediğini belirtti.
Şişmeye başlayan ayaklarında ve bacaklarında yara oluştuğunu dile getiren Reisoğlu, "Ağrım çok oluyor, ne yapacağımı şaşırdım. Tedavisi özel hastanelerde yapılabiliyormuş, maddi desteğe ihtiyacım var. Benimle eşim ilgileniyor, onun da derdi çok." diye konuştu.
Eşi Nazife Reisoğlu da birçok hastaneye gittiklerini belirterek "Bolu, Ankara, İstanbul'a gittik. Rahatlatmak amaçlı bazı tedaviler yapıldı ama sonuca ulaşamadık. En son özel hastaneye gittik orada da 40 bin lira istediler, buna da durumumuz yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara, Bartın, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
12:33 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
11:57 Hülya Koçyiğit: Gönlüm Türk kültürünün biraz daha ön planda olmasını istiyor
11:48 'Romantizma' izleyiciyle buluşacak
11:31 Çizgi film 'Kuzucuk' ilk kez Türkiye'de
11:30 Bartın'daki fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:50:20