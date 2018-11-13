Bartın'daki Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

BARTIN(AA) - Bartın
'da, büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ulus
Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7'sinin savcılık sorguları tamamlandı.
Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından salıverildi.
İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
Ulus,Bartın