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Bartın'daki orman yangınında 7 ev tahliye edildi

Bartın'ın İnkumu beldesinde meydana gelen orman yangını sebebiyle 7 ev tahliye edildi.

11.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:37Bartın'daki orman yangınında 7 ev tahliye edildi
'ın İnkumu beldesinde meydana gelen orman yangını sebebiyle 7 ev tahliye edildi. Yangın bölgesine diğer ilçelerden takviye olarak itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Güzelcehisar köyü mevkiinde bir vatandaşın yaktığı anız ateşi ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın İnkumu mevkiindeki ormanlık araziye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletmeye ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan evleri tehdit eden yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılırken, sarp ve kayalık olan arazide ekiplerin rahat ilerleyebilmesi için greyder ile yol açma çalışmaları yapılıyor. Bartın Valisi Sinan Güler ve Belediye Başkanı Cemal Akın da söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Öte yandan Bartın Valisi Sinan Güler de yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sürdürüyor. Bölgedeki 7 ev tahliye edildi. Evlere girişlere izin verilmezken, diğer ilçelerden itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalar gece de devam ediyor. - BARTIN

İtfaiye, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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