Bartın'daki selde hayatını kaybeden yaşlı adam defnedildi

Bartın
'ın Eskiemirler köyünde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adam gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bartın'ın Hasankadı
beldesinde yaşanan sel felaketi sırasında beldeye 3 kilometre uzaklıktaki Eskiemirler köyünde suya kapılarak hayatını kaybeden İbrahim Çeliktaş için cenaze töreni düzenlendi.
Törene Bartın Valisi Sinan Güner
, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
, İl Jandarma
Komutanı Albay Yavuz Selim
Kapancı, İl Genel Meclis Başkanı
Kenan Dursun, Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin
, Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç
, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çeliktaş'ın cenazesi aile kabristanına defnedildi. - BARTIN