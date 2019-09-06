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Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.09.2019 18:02 Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir köy evinin bahçesinde esrar yetiştirilip, piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine adresi tespit yapılan evin bahçesinde polis ekipleri, ağaçların güneş gören dallarına kurutulmak üzere asılan 320 gram esrar ele geçirdi. 7 şahsın gözaltına alındığı operasyonda, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli şahısta Bartın adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden B.Ö, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Ç. ve G.P. isimli şahıslar tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. - BARTIN

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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