Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklamaBARTIN - Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.09.2019 19:52
Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
BARTIN - Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir köy evinin bahçesinde esrar yetiştirilip, piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine adresi tespit yapılan evin bahçesinde polis ekipleri, ağaçların güneş gören dallarına kurutulmak üzere asılan 320 gram esrar ele geçirdi. 7 şahsın gözaltına alındığı operasyonda, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli şahısta Bartın adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden B.Ö, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Ç. ve G.P. isimli şahıslar tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.
Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:41   Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangın
23:36   Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi
23:28   - Kavga eden köpekleri ayırmak isterken katil oluyordu
23:24   Diyarbakır Valiliğinden 'ilçe belediyelerine kayyum' iddialarına yalanlama
23:12   Diyarbakır'da trafik kazaları: 2 yaralı
23:08   Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi
23:06   Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı