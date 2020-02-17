Haberler » Güncel » Bartın'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi - Haber

Bartın'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Bartın'dan yola çıktı.

17.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:57Bartın'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi
'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tır, 'dan yola çıktı.
Bartın Valiliği öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda malzemelerini taşıyan tır, Valilik önünde düzenlenen törenle deprem bölgesine uğurlandı.
Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardım etmek için seferber olduğunu söyledi.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının deprem bölgesinde çalışmalara devam ettiğini belirten Akdaş, "Geçen haftalarda bir yardım tırı göndermiştik. 500 kolilik bir gıda yardımını da Valiliğimiz öncülüğünde gönderiyoruz. Burada ciddi bir çalışma yapıldı. Aslında o bölgenin gıdaya çok da ihtiyacı yok, devletimiz gereğini yapıyor ama bu yardım, birlik ve beraberliğimizin, o bölgede yaşanan elim vaka sonucunda oluşan o havanın bir ölçüde dağıtılması içindir. Biz millet ve ülke olarak onların yanındayız." diye konuştu.
Konuşmanın ardından tır, dualar eşliğinde Elazığ'a hareket etti.

Bartın, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
17.02.2020 15:53:45