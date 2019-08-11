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Bartın'dan iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

11.08.2019 01:01 Bartın'dan iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Amasra'ya bağlı Bostan köyünde meydana geldi. Uğur Başören (27) yönetimindeki 67 EF 708 plakalı otomobil, iddiaya göre ana yola çıkmak isteyen Barış Aslan (31) yönetimindeki 34 CCG 315 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Elif Aslan, Talha Kerim Aslan (5) ve Umut Miraç Aslan (2) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Amasra, Güncel

Kaynak: DHA

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