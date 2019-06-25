25.06.2019 14:34
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Bartın'dan kısa kısa

Bartın

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili , Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vergili, Akın'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarı diledi.
Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akın da Vergili'ye ziyareti için teşekkür etti.

Akın, Belediye Başkanları Birliği'ne yeniden seçildi
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yeniden Belediye Başkanları Birliği yönetim kuruluna seçildiğini bildirdi.
Akın, yaptığı yazılı açıklamada, genel başkanlığını Karabük önceki dönem belediye başkanlarından Hüseyin Erer 'in yaptığı Belediye Başkanları Birliği'nin başkan yardımcılıklarına da kendisi ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz , Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu 'nun getirildiğini belirtti.
Kaynak: AA
Rafet Vergili , Cemal Akın , Karabük , Bartın , Güncel

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