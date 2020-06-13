BARTIN Denize düşen çakalı balıkçılar kurtardı

Denize düşen çakalı balıkçılar kurtardıBARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, denize açılan balıkçı Ali Mert (20), balıkçı ağlarını topladığı sırada, suda yüzen çakalı gördü.

13.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:35
Denize düşen çakalı balıkçılar kurtardı
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, denize açılan balıkçı Ali Mert (20), balıkçı ağlarını topladığı sırada, suda yüzen çakalı gördü. Mert, denizde mahsur kalan çakalı tekneye alarak, karaya çıkarttı.
Dün sabah, Kurucaşile açıklarındaki balıkçı ağlarını toplamak için denize açılan Ali Mert, ilginç bir durumla karşılaştı. Karadan 700 metre açıkta denizde yüzen bir şey gördü. Ne olduğunu anlayamayan Ali Mert, cep telefonu ile o anları kaydetti. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan Mert, diğer balıkçıları aradıktan sonra saldırgan olan çakalı, teknesine güvenli bir şekilde alarak, karaya doğal yaşamına bıraktı.
İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Ali Mert, 'Ben çocukluğumdan bu yana denizlerdeyim. Dün de arkadaşlarımızla birlikte ağlarımızı topladığımız sırada denizde yüzen bir şey gördük. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Sonra çakal olduğunu anladık. Benim onu denizde bırakmaya vicdanım el vermedi. Sonra diğer balıkçı arkadaşlarımızı aradım. Çakalı güvenli şekilde tekneye aldık. Bizi uğraştırdı ama sonunda onu doğal yaşamına kavuşturmuş olduk. Ben denizde domuz ayıyı duymuştum ama çakalı hiç bilmem, o da bizim başımıza gelmiş oldu' dedi. BARTIN Denize düşen çakalı balıkçılar kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kurucaşile, Ali Mert, Sabah, Güncel, Haber

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