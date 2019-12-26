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Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçgündemirci köyündeki derenin taşması sonucu Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı.

26.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:21

'ın ilçesine bağlı Göçgündemirci köyündeki derenin taşması sonucu Bartın- yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, alternatif yola yönlendirildi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Bartın'da, 2 gündür devam eden yağmurda, metrekareye 47 kilogram yağış düştü. Aralıksız devam eden yağmur nedeniyle bu sabah Amasra'nın Göçgündemirci köyündeki dere taştı. Taşkın yüzünden Bartın- Kastamonu yolu, ulaşıma kapandı. Sürücüler ise alternatif yola yönlendirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol üzerinde çalışma yaparken, köydeki dere kenarında bulunan bazı evler ile bahçelere sel suları girdi. Ekipler, yolu trafiğe açma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kurucaşile'ye bağlı köylerde ise yağmur nedeniyle derelerin taşma noktasına geldiği öğrenildi.

Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu, Amasra, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


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