BARTIN DEREYE SEL GELME ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Bartın
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ilçesine bağlı Karakışla köyünde, dünkü yağmurun ardından köyün ortasından geçen dereye sel geldi. Sel anı köyde yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, vatandaşlar büyük panik yaşandı. İlçeye bağlı Karakışla köyünde dün etkili olan sağanak yağmurun sonrasında köyün ortasından geçen dereye bir anda sel geldi. Büyük bir gürültüyle ilerleyen suların gelişini köyde yaşayan vatandaşlar cep telefonuna kaydetti.
Köy muhtarı Nurettin Demirmenci, Derede hiç su yokken, yüksek kesimlere aşırı yağış düştü. Ben doğdum doğalı bu köyde yaşıyorum. Hiç böylesini görmemiştim. Evde oturduğumuz sırada dereden ses geldiğini görünce aşağıya indik. Sel sularının geldiğini görünce çok korktuk. Sel suları o kadar fazlaydı ki derede ne varsa önüne katıp getirdi. Şu anda köyümüzde herhangi bir zarar yok. Şükür atlattıködedi.
Karakışla köyünde yaşayan vatandaşlar, sel sularının gelmesiyle birlikte büyük korku ve panik yaşadı.