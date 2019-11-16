Haberler » Güncel » Bartın doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı - Haber

Bartın doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı

Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı (2)7 DAKİKA KALP MASAJI YAPMIŞBartın Devlet Hastanesi'ne dün muayene için gelen Metin Ay'ın bahçede kalp krizi geçirmesinden sonra kalp masajı yapan doktor Berna Toprakoğlu (31), Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

16.11.2019 21:39 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:41
Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı (2)
7 DAKİKA KALP MASAJI YAPMIŞ
Bartın Devlet Hastanesi'ne dün muayene için gelen Metin Ay'ın bahçede kalp krizi geçirmesinden sonra kalp masajı yapan doktor Berna Toprakoğlu (31), Demirören Ajansı'na (DHA) konuştu. Bartın Devlet Hastanesi'nde 2 yıldır Acil Servis'te pratisyen hekim olarak görev yapan Berna Toprakoğlu, hastane bahçesinde bir kişinin kalp krizi geçirdiği ihbarının gelmesinin ardından harekete geçtiklerini belirterek, "Acilde sarı alanda çalışıyorduk. Bizlere mavi kod verildikten sonra biz ekibimizle birlikte harekete geçtik. Koşturarak ve kısa sürede hastaya ulaştık. Hastaya müdahale ettim ve refleks olarak da sedyenin üzerine çıkmışım. Sonrasında kalp masajı yapmaya başladık. Elimden geldiğince hastaya müdahalede bulunduk. Fakat kurtaramadık. Yaklaşık 7 dakika sedyenin üzerinde kalp masajı yaptım. Elimden geleni yaptım ama kurtaramadık. Keşke kurtarabilseydik" dedi.
Bartın doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı

Kalp Krizi, Metin Ay, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:15 İran'da göstericiler Tahran'ın giriş-çıkış yollarını kapattı
23:15 Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı.
23:12 BEŞİKTAŞ'TA 1 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN VALELER GÖZALTINA ALINDI
23:11 Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın
23:10 Hamas: "UNRWA'nın görev süresinin uzatılması Filistin meselesinin haklılığını gösteriyor"
16.11.2019 23:17:15