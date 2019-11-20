Haberler » Güncel » Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu askeri tören düzenlendi - Haber

Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu askeri tören düzenlendi

Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu (2)ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİSahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı mağaralar bölgesinde dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Şehit...

20.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:40
Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu (2)
ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı mağaralar bölgesinde dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Şehit Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın naaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit astsubayın Türk Bayrağına sarılı tabutu hastanenin morgundan cenaze aracı ile alınarak görev yaptığı birliğe getirildi. Burada düzenlenen askeri törende saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından okunan duanın ardından şehidin özgeçmişi okundu.
OĞLU ASKER SELAMI VERDİ
Şehit astsubayın eşi Amasra İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Gülşah Karataş gözyaşlarına boğuldu. 4 yaşındaki oğlu Bulut Kaan'ın mavi bir kağıda çizdiği aile resmi görüldü. Sürekli resme bakan Bulut Kaan'ın, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilmesi sırasında annesiyle birlikte ayağa kalkarak, asker selamı vermesi herkesin yürekleri dağladı. Helallik alınması ve duaların okunması sırasında babası için ellerini açan Bulut Kaan ve annesi Gülşah gözyaşlarına boğuldu.
Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, şehidin yakınları, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
12 yıl önce göreve başlayan şehit astsubay Hakan Karataş'ın cenazesi tören mangasının omuzlarında ambulansa konuldu. Şehidin cenazesi Zonguldak Havaalanı'nda bekleyen askeri uçakla memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine gönderildi.
Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu askeri tören düzenlendi

Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:15 Ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı
20:15 İznik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
20:14 Köpeğinin kirlettiği aracı yıkatıp çekilişe katılan kadına sıfır kilometre otomobil çıktı
20:13 AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı
20:12 DHA YURT BÜLTENİ - 22
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak
19:27 Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı
19:02 Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği
18:59 Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor
18:22 Görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı
20.11.2019 20:17:18