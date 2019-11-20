Haberler » Güncel » Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu - Haber

Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu

Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulunduBartın'da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş'ın (34) cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

20.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:02
Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu
'da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş'ın (34) cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.
Olay dün saat 15.00 sıralarında, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı astsubay Hakan Karataş dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken, Hakan Karataş ise su yüzüne çıkmadı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'ndan 8 kişilik sualtı arama kurtarma timi Denizyıldızı adını verdikleri Minirov kameralı sualtı robotu ile katıldı. Bunun yanı sıra Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi 3 kişi, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibi 6 kişi, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibi 10 kişi, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibi 4 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi 5 kişi ile olmak üzere toplamda 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca AFAD ve 112 Acil ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama çalışmaları sonucu Hakan Karataş'ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
BARTIN, (DHA) -
Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu

Hakan Karataş, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:24 Kış çaylarının yeni gözdesi 'osmanlı çayı'
12:24 Mersin öğtmenlerden resim sergisi
12:24 Virajı alamayan akaryakıt tankeri devrilip alev aldı 1 ölü, 2 yaralı
12:23 İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 320 KİLO EROİN BÖYLE BULUNDU
12:19 Amerikan Şirketler Derneği 15. kuruluş yıl dönümünde AmCham ödülleri sahiplerini buldu
12:04 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, teknolojiden uzak hizmet veriyor
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
20.11.2019 12:25:53