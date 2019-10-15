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Bartın Emniyet Müdürü Bozkuş'a ziyaret

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ile yönetim kurulu üyeleri İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

15.10.2019 14:02Bartın Emniyet Müdürü Bozkuş'a ziyaret
Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ile yönetim kurulu üyeleri İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Balık, ziyarette yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.
Kendilerinin de oda olarak üzerlerine düşen her konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Balık, Bozkuş'a görevinin hayırlı olmasını diledi.
Bozkuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı oda yönetimine teşekkür etti.

Halil Balık, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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