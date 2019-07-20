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Bartın emniyetinden taksi denetimi

Bartın'da taksilere yönelik yapılan denetimlerde 3 aranan şahıs ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

20.07.2019 14:23 Bartın emniyetinden taksi denetimi
Bartın'da taksilere yönelik yapılan denetimlerde 3 aranan şahıs ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ticari taksi ve şoförlerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan uygulama ve denetimlerde il genelinde bin 602 Şahıs sorgulanırken, 73 taksi de denetimden geçti. Denetimlerde bir taksi sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, şoföre ve araç sahibine toplam 4 bin 36 lira ceza kesildi. Bir araç sürücüsüne de muayenesiz araç kullanmaktan 235 TL olmak üzere toplamda 4 bin 595 lira trafik cezası uygulandı. Yine bir şahsa üzerinde kurusıkı tabanca taşımaktan bin 294 TL idari para cezası kesilirken denetimlerde 3 aranması olan şahıs ve 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. - BARTIN
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa

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