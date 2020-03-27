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BARTIN Engelli öğrenciler, evde kal mesajı verdi

Engelli öğrenciler, evde kal mesajı verdiBARTIN Belediyesi engelsiz sanat evinde eğitim gören otizmli çocuklar hazırladıkları video ile evde kal çağrısında bulundu.

27.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:41
Engelli öğrenciler, evde kal mesajı verdi
BARTIN Belediyesi engelsiz sanat evinde eğitim gören otizmli çocuklar hazırladıkları video ile evde kal çağrısında bulundu.
Bartın Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, ancak koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen engelsiz sanat evinde bulunan çocuklar insanların evde kalmalarını istedi. 8 otizimli çocuğun evde kal mesajının bir araya getirildiği video sosyal medyada yayınlayarak, farkındalık oluşturmaya çalışıldı. Öğrencilerin hazırladığı video da çocuklar, "Evde kal Bartın, Evde Kal Türkiye" mesajı verdi.
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BARTIN Engelli öğrenciler, evde kal mesajı verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bartın, Güncel

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BARTIN Engelli öğrenciler, evde kal mesajı verdi

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