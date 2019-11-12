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Bacaklarını kurtlar yiyen talihsiz vatandaş, yetkililerden yardım istiyor

Bartın'da 6 çocuk babası Sabri Reisoğlu, fil hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. İki bacağının çürümesinden dolayı evinden dışarı çıkamayan Reisoğlu, " Kokudan ve bu kurtlardan herkes rahatsız oluyor. Evime kimse misafirliğe yada bakmaya gelemiyor" dedi.

12.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:00

'da, fil hastalığı teşhisi konulan Sabri Reisoğlu (65), köydeki evine hapsoldu. Sabri Reisoğlu her geçen gün şişen ayakları nedeniyle sıkıntı yaşarken, tedavi görmek için yardım istedi.

Bartın Karaköyşeyhler Köyü'nde yaşayan çiftçi 6 çocuk babası Sabri Reisoğlu, 3 yıl önce bacaklarındaki şişlikten dolayı , Karabük ve 'daki hastanelerde tedavi oldu. Fil hastalığı teşhisi konulan Sabri Reisoğlu'nun tedavisi için 40 bin TL para istendi. Ancak maddi gücü olmayan Sabri Reisoğlu köyüne dönmek zorunda kaldı. 6 aydır çaresiz bir şekilde evde bekleyen Sabri Reisoğlu'nun ihtiyaçlarını eşi Nazife Reisoğlu (60) ve oğlu Özkan Reisoğlu (24) karşılıyor. Üşüyen Sabri Reisoğlu'nun odasında yaz kış soba yakılıyor. İki bacağının çürümesinden dolayı ağır bir koku altında olan evde sürekli parfüm kullanılıyor. Sabri Reisoğlu'nun bacaklarını zaman zaman kurtlar yerken, eşi su tutarak kurtçukların dökülmesini sağlıyor.

"AYAKLARIMIN HER YERİ DELİK DEŞİK"

Çaresiz şekilde eve hapsolan Sabri Reisoğlu, "Hiç uyuyamıyorum, yatamıyorum. Durumum çok kötü, hastanelere gittim, para istediler. Her yere gittim ama parasızlıktan tedavi bulamadık. Eve hapsoldum. Ev çok kötü kokuyor. Ayaklarımın her yeri delik deşik, kurtlar yiyor, ayaklarımı mahvettiler. Kokudan ve bu kurtlardan herkes rahatsız oluyor. Evime kimse misafirliğe yada bakmaya gelemiyor. Bana yardım etmelerini istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

"BU YAZ HER GÜN KURT TEMİZLEDİM"

Nazife Reisoğlu ise, "Evimin her yerini kurtlar bastı. Artık ben bunaldım. Eşimin bacaklarını sürekli kurtlar yiyor. Geçtiğimiz aylarda Bolu'ya gittik. Akıntıyı temizlediler. Ama Ankara'daki hastanede bacakları kesilecek. Sonra İstanbul'a gittik. Fizik tedavisi görecektik. Akıntı başladı, yine çözüm olmadı. Sonra bizi eve gönderdiler. Bu yaz her gün kurt temizledim. Ev çok kötü kokuyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

Bacaklarını kurtlar yiyen talihsiz vatandaş, yetkililerden yardım istiyor

İstanbul, Ankara, Bartın, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
CELYOS:Böyle devlet mi olur kardeşim yazıklar olsun
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MEHMET:40 bin tl için mi bu. . . :((( Yetkililer hiç mi görmüyor bunu. Allah''ım yaaaaa ne günlerre kaldık.
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GAMZE:Yüce Rabbim yardımcıları olsun tez zamanda şifa versin inşAllah
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ALLAH ŞİFA VERSİN:Allah yardımcınız olsun. Hem hastaya hem bakana zor. Allah sabır versin, güç kuvvet versin, şifa versin.
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AMİN:AMİN
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